Lavoro: Sud torna a correre grazie a politiche governo Meloni

“I dati diffusi dall’Istat relativi al quarto trimestre 2024 sono molto incoraggianti per il Sud Italia. Si certifica un vero e proprio boom di occupati, con una crescita che supera il Nord. Il tasso di occupazione aumenta nel Centro e nel Mezzogiorno (rispettivamente +0,3 e +0,8 punti) a fronte del calo nel Nord (-0,4 punti). La diminuzione del tasso di disoccupazione è più forte nelle regioni meridionali (-2,9 punti rispetto a -1,6 punti nel Centro e -0,6 punti nel Nord). L’impegno del governo Meloni per rilanciare il lavoro nel Meridione è massimo ed è per questo motivo che questa parte d’Italia è destinata ad essere volano di crescita e occupazione”. Lo dichiara il senatore, Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro.

“Dall’Istat continuano ad arrivare positive notizie circa l’occupazione nel nostro Paese. Nel 2024 sono oltre 350.000 i nuovi posti di lavoro, dato che porta il tasso di occupazione al 62,2% e quello di disoccupazione al 6,5%. Sono particolarmente orgoglioso che la crescita maggiore di persone che hanno trovato un impiego sia avvenuta nel Meridione: oltre 140.000 unità. Ancor più marcato è il dato della diminuzione della disoccupazione, sempre al Sud, nell’ultimo trimestre dell’anno scorso, meno 2,9%. Queste cifre confermano che la direzione intrapresa dal governo Meloni è quella giusta.

Dal credito d’imposta Zes unica proprio per il Mezzogiorno alla maxi deduzione del costo del lavoro per chi assume a tempo indeterminato, tante le misure messe in campo in questi anni che stanno dando i loro risultati. L’Italia sta diventano una Nazione più competitiva, innovativa e forte: i dati dell’Istat non fanno che certificare un trend che, correlato a quello della crescita economica, testimonia un miglioramento per la vita di milioni di italiani. Finita l’era dell’assistenzialismo e dei bonus a pioggia, ora l’Italia ricomincia a correre”, afferma in una nota Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera.