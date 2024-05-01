Le liste di Fratelli d’Italia per le europee 2024

Italia Nord – Orientale
- GIORGIA MELONI detta GIORGIA
- SERGIO ANTONIO BERLATO
- ALESSIA AMBROSI
- ANTONELLA ARGENTI
- SILVIA BOLLA
- STEFANO CAVEDAGNA detto CAVEDANIA
- ALESSANDRO CIRIANI
- ELENA DONAZZAN
- GUGLIELMO GARAGNANI
- VALERIA MANTOVAN
- MADDALENA MORGANTE
- ANNA OLIVETTI
- LUCAS PAVANETTO
- DANIELE POLATO
- PIERGIACOMO SIBIANO detto PIGA
Italia Nord – Occidentale
- GIORGIA MELONI detta GIORGIA
- CARLO FIDANZA
- VINCENZO AMICH
- PATRIZIA BAFFI
- STEFANO BALLEARI
- FEDERICA BARBERO
- MARCO COLOMBO
- GIOVANNI CROSETTO
- PIETRO FIOCCHI
- ELEONORA FRIGERIO
- FRANCO GIANCARLO
- GIOVANNA GIOLITTI
- PAOLO INSELVINI
- LARA MAGONI
- MARIO MANTOVANI
- ELENA NAI
- FEDERICA PICCHI
- VINCENZO SOFO
- ANTONELLA TOSI
- MARIATERESA VIVALDINI
Italia Insulare
- GIORGIA MELONI detta GIORGIA
- SALVATORE DEIDDA detto SASSO
- ELVIRA AMATA
- MASSIMILIANO GIAMMUSSO detto MASSI detto MUSSO
- GIUSEPPE MILAZZO
- RUGGERO BENEDETTO ITALO RAZZA
- GIUSEPPA SAVARINO detta GIUSI
- ALESSIA SCORPO
Italia – Meridionale
- GIORGIA MELONI detta GIORGIA
- NICOLA BENEDETTO
- ERSILIA AMATRUDA
- ANTONIO AMBROSIO
- MARCO CERRETO
- NICOLA D’AMBROSIO detto DAMBROSIO
- LUCIANA DE FRANCESCO
- MARIANGELA DI BIASE
- RAFFAELLA DOCIMO
- INES FRUNCILLO
- ALBERICO GAMBINO
- CHIARA MARIA GEMMA
- GIOVANNA GRECO
- ELENA MARRAZZI
- DENIS DOMENICO NESCI
- MICHELE PICARO
- VITTORIO SGARBI
- FRANCESCO VENTOLA
Italia – Centrale
- GIORGIA MELONI detta GIORGIA
- NICOLA PROCACCINI
- CARLA CAPPIELLO
- FRANCESCO CARDUCCI ARTENISIO detto CARDUCCI
- DORINA CASADEI
- CARLO CICCIOLI
- CIVITA DI RUSSO detta CIVITA
- MARIO PELLEGRINI
- ANITA PRIVITERA
- MARIA VERONICA ROSSI
- ANTONELLA SBERNA
- MARCO SQUARTA
- FRANCESCO TORSELLI
- STEFANO TOZZI
- MANUEL VESCOVI