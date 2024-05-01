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Le liste di Fratelli d’Italia per le europee 2024

Italia Nord – Orientale

  • GIORGIA MELONI detta GIORGIA
  • SERGIO ANTONIO BERLATO
  • ALESSIA AMBROSI
  • ANTONELLA ARGENTI
  • SILVIA BOLLA
  • STEFANO CAVEDAGNA detto CAVEDANIA
  • ALESSANDRO CIRIANI
  • ELENA DONAZZAN
  • GUGLIELMO GARAGNANI
  • VALERIA MANTOVAN
  • MADDALENA MORGANTE
  • ANNA OLIVETTI
  • LUCAS PAVANETTO
  • DANIELE POLATO
  • PIERGIACOMO SIBIANO detto PIGA

 

Italia Nord – Occidentale

  • GIORGIA MELONI detta GIORGIA
  • CARLO FIDANZA
  • VINCENZO AMICH
  • PATRIZIA BAFFI
  • STEFANO BALLEARI
  • FEDERICA BARBERO
  • MARCO COLOMBO
  • GIOVANNI CROSETTO
  • PIETRO FIOCCHI
  • ELEONORA FRIGERIO
  • FRANCO GIANCARLO
  • GIOVANNA GIOLITTI
  • PAOLO INSELVINI
  • LARA MAGONI
  • MARIO MANTOVANI
  • ELENA NAI
  • FEDERICA PICCHI
  • VINCENZO SOFO
  • ANTONELLA TOSI
  • MARIATERESA VIVALDINI

 

Italia Insulare

  • GIORGIA MELONI detta GIORGIA
  • SALVATORE DEIDDA detto SASSO
  • ELVIRA AMATA
  • MASSIMILIANO GIAMMUSSO detto MASSI detto MUSSO
  • GIUSEPPE MILAZZO
  • RUGGERO BENEDETTO ITALO RAZZA
  • GIUSEPPA SAVARINO detta GIUSI
  • ALESSIA SCORPO

 

Italia – Meridionale

  • GIORGIA MELONI detta GIORGIA
  • NICOLA BENEDETTO
  • ERSILIA AMATRUDA
  • ANTONIO AMBROSIO
  • MARCO CERRETO
  • NICOLA D’AMBROSIO detto DAMBROSIO
  • LUCIANA DE FRANCESCO
  • MARIANGELA DI BIASE
  • RAFFAELLA DOCIMO
  • INES FRUNCILLO
  • ALBERICO GAMBINO
  • CHIARA MARIA GEMMA
  • GIOVANNA GRECO
  • ELENA MARRAZZI
  • DENIS DOMENICO NESCI
  • MICHELE PICARO
  • VITTORIO SGARBI
  • FRANCESCO VENTOLA

 

Italia – Centrale

  • GIORGIA MELONI detta GIORGIA
  • NICOLA PROCACCINI
  • CARLA CAPPIELLO
  • FRANCESCO CARDUCCI ARTENISIO detto CARDUCCI
  • DORINA CASADEI
  • CARLO CICCIOLI
  • CIVITA DI RUSSO detta CIVITA
  • MARIO PELLEGRINI
  • ANITA PRIVITERA
  • MARIA VERONICA ROSSI
  • ANTONELLA SBERNA
  • MARCO SQUARTA
  • FRANCESCO TORSELLI
  • STEFANO TOZZI
  • MANUEL VESCOVI

 

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