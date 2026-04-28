Legalità: sgomberato centro sociale L38, Stato non arretra

“Dopo trent’anni di occupazioni abusive finalmente si sta procedendo allo sgombero del centro sociale L38 Squat di Roma. Dopo Askatasuna a Torino e Leoncavallo a Milano, viene smantellata un’altra roccaforte di illegalità e ristabilito il rispetto delle legge in immobili occupati abusivamente. Fratelli d’Italia lo aveva promesso e lo sta realizzando: tolleranza zero verso chi pensa di agire violando la legge. Non esistono zone franche. L’era di chi si volta dall’altra parte è finita”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Perissa, presidente della federazione di Roma del partito.

“Dopo troppo tempo di immobilismo e tolleranza verso occupazioni abusive, si interviene per restituire sicurezza e decoro ai cittadini. L’operazione dimostra la volontà del governo di non voltarsi dall’altra parte e di affrontare con determinazione situazioni a lungo ignorate o persino giustificate. In queste ore assistiamo alla mobilitazione di realtà antagoniste che rivendicano un modello fondato sull’illegalità: a loro rispondiamo con fermezza, lo Stato non arretra. Il diritto alla casa e ai servizi si tutela con politiche serie e trasparenti, non con occupazioni. La legalità non è negoziabile: il ripristino delle regole è il primo passo per garantire giustizia sociale e sicurezza nei territori”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani.