Legge di Bilancio: emendamento FdI tutela tv e radio locali

“Grazie all’impegno di Fratelli d’Italia il comparto delle televisioni e delle radio locali sarà tutelato in manovra di bilancio. Ci siamo fatti interpreti delle istanze delle associazioni rappresentative dell’emittenza radiofonica e televisiva locale e dei lavoratori del comparto per garantire il pluralismo dell’informazione sui territori. Il subemendamento alla manovra di Bilancio, riformulato dal Ministero dell’Economia, fa restare centrale il ruolo del Mimit a loro garanzia e consente così di scongiurare il taglio dei fondi destinati alle televisioni locali, garantendo stabilità e continuità a un comparto strategico per l’informazione di prossimità”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Matteo Gelmetti.