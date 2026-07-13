Legge elettorale: disperso emendamento Pd su preferenze, votino il nostro

“Chiedo agli uffici della Camera di ritrovare l’emendamento disperso. Dopo mesi che il Partito democratico ci attacca perché nella legge elettorale da noi presentata mancano le preferenze, reputo oggettivamente impossibile che nessuno di loro abbia presentato un solo emendamento per introdurle nello Stabilicum: l’unica soluzione è che l’emendamento sia stato smarrito. Siamo abituati alla loro incoerenza e alla loro allergia al corpo elettorale, ma dopo essersi così tanto scandalizzati non credo possibile che siano così sbadati da essersi dimenticati di presentare proprio l’emendamento sulle preferenze.

Nel caso l’emendamento disperso non si dovesse ritrovare, potranno comunque votare alla luce del sole quello presentato da Fratelli d’Italia, senza nascondersi dietro al voto segreto. Tra l’altro lo abbiamo presentato pensando anche a loro: il capolista bloccato era previsto nel loro Italicum del 2015 e le preferenze con i nomi prestampati sulla scheda sono una loro invenzione in Toscana per la legge regionale”. Lo dichiara il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“Dopo settimane di accuse a Fratelli d’Italia per la presunta assenza delle preferenze nella proposta di legge elettorale, ci saremmo aspettati una valanga di emendamenti da parte del Partito democratico. Invece, silenzio assoluto. A questo punto vale la pena lanciare un appello a ‘Chi l’ha visto?’: qualcuno ha notizie dell’emendamento del Pd sulle preferenze? Se non dovesse essere ritrovato, l’opposizione ha comunque un’occasione per dimostrare che le loro non erano soltanto dichiarazioni di principio: votare l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia. Sarebbe il modo migliore per chiudere un giallo parlamentare che, finora, ha un solo grande protagonista: l’emendamento scomparso”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Angelo Rossi.