Leonardo: blitz conferma pericolosità Askatasuna

“In relazione al blitz di oggi a Torino, da parte di alcuni manifestanti pro Palestina, nella sede di Leonardo Aeronautica, voglio esprimere la mia totale solidarietà all’azienda ed ai dipendenti coinvolti. Le modalità violente dell’azione sono da condannare con fermezza e – come ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto – si configurano quale evento eversivo. Episodi simili sono suscettibili di gravità in se stessi ed anche per il clima di tensione che contribuiscono ad innescare; in particolare in una fase geopolitica come l’attuale contrassegnata da conflitti su larga scala e dal rischio di un’ulteriore escalation in Medio Oriente, con ricadute al livello globale. Ogni posizione ed interpretazione politica è legittima, ma deve rimanere nell’alveo del confronto politico e istituzionale”. Lo dichiara il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti.

“Il tentativo di occupazione della sede di Leonardo dimostra ancora una volta la pericolosità del centro sociale Askatasuna. Quanto durerà ancora il mutismo del Pd?”, aggiunge Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.