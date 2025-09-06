Leoncavallo: inaccettabili violenze contro forze dell’ordine

“Piena solidarietà alle Forze dell’Ordine, costrette oggi a Milano a subire lanci di uova, petardi e insulti da parte di antagonisti che manifestavano per uno stabile sgomberato perché occupato abusivamente. Il Governo continuerà a sostenere le donne e gli uomini in divisa e ad andare avanti a testa alta, per garantire legalità e sicurezza in ogni angolo d’Italia. Gli inaccettabili insulti al ministro Piantedosi, a cui va la nostra solidarietà, non fermeranno il nostro lavoro per combattere le zone franche per troppi anni tollerate e ripristinare la legge dove è violata”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“A nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera esprimo solidarietà nei confronti di chi, ogni giorno, si occupa della nostra sicurezza, con coraggio e senso del dovere. È necessario stigmatizzare con fermezza questi comportamenti inaccettabili. Mi auguro che anche le altre forze politiche condannino queste violenze, che nulla hanno a che vedere con il diritto di manifestazione e di espressione del proprio dissenso”, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami.