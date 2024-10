Libano: solidarietà a troupe Tg3 aggredita

“Esprimiamo vicinanza e solidarietà alla troupe del Tg3 e le condoglianze alla famiglia dell’autista deceduto, che questa mattina sono stati aggrediti in Libano mentre cercavano di documentare la situazione al confine con Israele. L’ennesima brutta notizia che coinvolge i nostri giornalisti in questi ultimi tempi sempre più sotto attacco sui vari fronti di guerra. Un’intimidazione ignobile che siamo certi non fermerà l’impegno della Rai e dei suoi giornalisti nel garantire il pieno rispetto del diritto di cronaca e informazione, che in particolare nei teatri di guerra è ancora più importante e fondamentale”.

Lo dichiarano in una nota i deputati e senatori di Fratelli d’Italia: Giovanni Satta, Raffaele Speranzon, Francesco Filini, Gianluca Caramanna, Sara Kelany, Luca Sbardella.