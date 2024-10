Libertà stampa: sinistra vuole limitarla con esposto contro Il Tempo per scoop su pm

“Questi primi due anni di governo Meloni sono stati accompagnati dal sottofondo lacrimevole della sinistra che costantemente grida alla deriva autoritaria e al pericolo per la libertà d’informazione. È esatto l’opposto. Chi davvero mette a repentaglio il discorso pubblico è la sinistra, attraverso la demonizzazione del pensiero diverso e il facile ricorso ai tribunali per intimorire i cronisti scomodi. Ultima dimostrazione in questo senso è l’esposto che la senatrice Ilaria Cucchi ha presentato contro Il Tempo per l’ottimo scoop sulla mail del magistrato Marco Patarnello. Solidarietà al direttore Tommaso Cerno e a tutta la redazione, certo che non si faranno intimidire”.

Lo dichiara in una nota il senatore Marco Lisei, capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione Affari costituzionali.