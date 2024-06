Libertà di stampa: solidarietà a giornalista minacciato al comizio della sinistra

“La libertà di stampa è un valore fondamentale, alla base di ogni democrazia. Un valore a cui è dedicata una giornata mondiale, il 3 maggio, in cui si celebrano appunto la libertà di stampa, il pluralismo e l’indipendenza dei media, da difendere non solo quel giorno ma sempre. Ecco perché ci tengo a manifestare tutta la mia solidarietà a Sergio Costa, cronista dell’emittente tv pugliese Telerama, aggredito verbalmente a Lecce durante il comizio del candidato sindaco di centrosinistra Carlo Salvemini. A lui e a tutti i suoi colleghi va il mio incondizionato sostegno. Spero che anche il centrosinistra si unisca a me in una condanna trasversale di un episodio violento e che non dovrebbe mai caratterizzare la dialettica tra le parti”.

Lo dichiara il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Saverio Congedo.