Libia: visita Meloni conferma ruolo strategico Italia nel Mediterraneo

“La visita del presidente Meloni al Business forum Italia-Libia oggi a Tripoli conferma, ancora una volta, il ruolo strategico e centrale che la nostra Nazione ha assunto nello sviluppo di uno scenario di Mediterraneo allargato. L’idea, come rilevato dalla premier, di un’Italia protagonista come ‘porta dell’Europa’ con nuove connessioni energetiche e non, anche grazie al Piano Mattei, rappresenta uno scenario sempre più concreto in grado di estendere gli orizzonti verso ulteriori prospettive economiche e di sviluppo”. Lo dichiara in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr, Ruggero Razza, presidente della delegazione del Parlamento europeo per le delegazioni con i paesi del Maghreb e l’Unione del Maghreb Arabo.

“Ciò che sta facendo l’Italia in Libia – conclude Razza – è un modello a cui l’Europa guarda con favore specie in termini di integrazione con tutti gli stati frontalieri e più diffusamente con il continente africano. Destini incrociati dunque, per usare le stesse parole del presidente Meloni, non solo per Italia e Libia ma più diffusamente per l’Ue e l’Africa”.