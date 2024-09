Liceo Made in Italy: nessuno stop da Consiglio di Stato

“Nessuno stop dal Consiglio di Stato, il cui parere per altro è interlocutorio. Il Liceo del Made in Italy ha anzi già incassato il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni. Chi diffonde notizie allarmistiche, talvolta in maniera tendenziosa, dimentica che il Liceo del Made in Italy rappresenta una novità assoluta nel panorama della scuola italiana, un’alternativa importante per dare una opportunità di grande rilievo ai nostri giovani”.

Lo dichiara la Senatrice di Fratelli D’Italia, Ella Bucalo, componente della commissione Cultura del Senato e responsabile scuola del partito.