Liguria: Bucci candidato giusto per sviluppo regione

“In bocca al lupo a Marco Bucci, da oggi candidato del centrodestra e delle civiche per la corsa alla guida della Regione Liguria. Siamo felici che abbia accettato la sfida perché siamo convinti che sia la persona giusta per proseguire il lavoro di cambiamento e di sviluppo della Liguria e impedire il ritorno della sinistra, che in decenni ha tenuto la regione bloccata nell’arretratezza e nell’immobilismo. Bucci potrà contare sul nostro totale sostegno: dopo l’ottimo lavoro portato avanti alla guida della città di Genova, vinceremo insieme anche questa battaglia”.

Lo afferma in una nota il deputato e responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“Mi congratulo con Marco Bucci, da oggi candidato del centrodestra e delle civiche per la guida della Regione Liguria. Sono molto contento che abbia accettato la sfida perché è l’uomo giusto per continuare il lavoro di cambiamento della Liguria.”

Aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia Matteo Rosso e coordinatore regionale della Liguria.