Liguria: congratulazioni al presidente Bucci

“Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti. Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia”. Lo dichiara sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“I nostri avversari hanno tentato di tutto ma emerge una grande affermazione di tutto il centrodestra che si conferma maggioranza in una Regione strategica per il sistema industriale e commerciale della nostra Nazione. Buon lavoro quindi a Bucci, sicuri che anche in questa veste saprà dimostrare le sue qualità di amministratore che i genovesi hanno già saputo apprezzare”, aggiunge il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“FdI saluta il presidente Bucci, fortemente voluto da Giorgia Meloni che lo ha scelto e sostenuto pur consapevole che il quasi 20% delle tre liste di Bucci avrebbero ovviamente impattato sui consensi di Fratelli d’Italia che tuttavia è nettamente il primo partito del centrodestra felice del risultato conseguito”, conclude Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.