Made in Italy: FdI rilancia settore moda

“La Camera dei Deputati ha approvato la mia mozione a sostegno del settore moda. È un risultato politico e strategico che segna un cambio di passo concreto per uno dei comparti più vitali della nostra economia nazionale, troppo a lungo ignorato o sacrificato da scelte miopi del passato. Con questo atto, Fratelli d’Italia restituisce dignità e visione a una filiera che vale oltre 75 miliardi di euro e dà lavoro a 1,2 milioni di italiani.” Lo dichiara Fabio Pietrella, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del settore moda del partito, a seguito del via libera dell’Aula alla mozione a sua prima firma, frutto di un confronto continuo con imprese, associazioni e territori.

“La moda italiana – prosegue Pietrella – è composta da micro, piccole e medie imprese, da distretti artigiani, da maestranze che ogni giorno competono nel mondo con qualità, sostenibilità e creatività. Ma è anche un settore colpito da crisi internazionali, concorrenza sleale, aumento dei costi e da un fast fashion incontrollato che distrugge valore. Con questa mozione impegniamo il Governo a proseguire e rafforzare l’azione già avviata, attraverso misure mirate per liquidità, innovazione, sostenibilità, internazionalizzazione e legalità.

La mozione – conclude – è un atto politico e di responsabilità che chiama le istituzioni a stare dalla parte dei produttori veri, dei marchi italiani, delle imprese che danno lavoro e futuro. Ringrazio il ministro Urso per il sostegno al Piano Italia Moda, i colleghi di Fratelli d’Italia e in particolare i deputati La Porta e Rizzetto, i colleghi della maggioranza per la compattezza dimostrata, e chi crede ancora nella moda come settore industriale e non come passerella mediatica”.

“L’impegno del governo Meloni e del ministro Urso è massimo. Molte le azioni concrete già intraprese. Penso, per esempio, al Piano Italia per la Moda, presentato dal Ministro Urso il 10 aprile scorso. Grazie ad esso vogliamo irrobustire la filiera, sostenere gli investimenti attraverso una dotazione di circa 250 milioni di euro per il 2025 e contrastare la contraffazione e la concorrenza sleale, piaghe che attanagliano il settore, in particolare il distretto tessile pratese.

Consistenti anche le risorse messe a disposizione in questi due anni di governo: nel Fondo per il Made in Italy, per esempio, sono stati stanziati 5 miliardi di euro su base pluriennale per i settori strategici, tra cui la moda. Inoltre, nel Fondo Sovrano Italiano ben 1 miliardo di euro è stato inserito per il rafforzamento patrimoniale delle filiere strategiche. Di grande importanza è stato anche il piano degli ammortizzatori sociali realizzato dal governo, per cui sono stati stanziati circa 110 milioni di euro per la cassa integrazione straordinaria nel biennio 2024-2025: stiamo ora lavorando sull’estensione e il pagamento anticipato.

Grazie a questa mozione impegniamo dunque il governo, tra le tante cose, a sostenere le MPMI del settore più in difficoltà, con particolare riguardo al settore della conceria, a valutare l’opportunità di estendere le misure di sostegno al reddito, come la cassa integrazione straordinaria per le imprese fino a 15 lavoratori per tutto l’anno, così come a procedere nell’attuazione del Piano Italia per la Moda. Sono davvero orgogliosa che Fratelli d’Italia e il governo Meloni abbiano a cuore questo comparto, vero fiore all’occhiello del Made in Italy: noi vogliamo sia sempre più resiliente, competitivo e moderno”, aggiunge Chiara La Porta, deputato di Fratelli d’Italia.