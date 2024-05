Made in Italy: italiani promuovono governo Meloni

“Il 57,6% degli italiani promuove il lavoro svolto dal governo Meloni riguardo al tema del Made in Italy. Un risultato importante quello evidenziato nel rapporto Aepi 2024, che non solo conferma la fiducia dei cittadini nei confronti del Governo, ma fornisce anche stimoli importanti. Il nostro impegno per la tutela dei prodotti italiani non si ferma, così come prosegue la nostra attività di ascolto costante delle esigenze dei cittadini: se i numeri stanno premiando il nostro Governo è perché lavoriamo in difesa dell’eccellenza italiana”

Lo dichiara in una nota il Senatore Nicola Calandrini, Presidente della 5a Commissione Bilancio