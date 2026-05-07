Made in Italy: logo Igp anche per industria e artigianato

“Entrano in vigore da oggi in Italia le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Si tratta di una grande occasione di tutela e valorizzazione delle tantissime produzioni di eccellenza del Made in Italy. Arriva grazie al decreto legislativo proposto dal Ministero delle imprese e del made in Italy in recepimento di un regolamento europeo e sul quale abbiamo lavorato con successo anche in Nona Commissione. Tanti distretti artigianali avranno così la possibilità di registrare le proprie produzioni Igp, fino a ieri appannaggio solo del comparto agroalimentare. Si tratta di una grande occasione per le nostre eccellenze e un modo per tutelare ancora di più i consumatori da imitazioni e contraffazioni; una nuova vittoria per il Made in Italy di qualità”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, presidente della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.