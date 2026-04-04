Mafia: cattura boss Mazzarella ennesimo colpo a criminalità, Stato non arretra

“Complimenti ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e alla Direzione Distrettuale Antimafia per la cattura del boss latitante Roberto Mazzarella, tra i latitanti di massima pericolosità. Un colpo importante alla camorra e un segnale chiaro: lo Stato c’è e non arretra. Il governo continuerà a fare la sua parte, sostenendo con determinazione il lavoro di chi ogni giorno combatte la criminalità organizzata per difendere legalità e sicurezza”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“ Mi congratulo con le Forze dell’Ordine che hanno arrestato il boss della camorra Roberto Mazzarella. Colpisce che l’arresto sia avvenuto in un resort extralusso, evidentemente pagato con i guadagni dei suoi traffici illeciti e delle sue azioni criminali. Che uno dei quattro latitanti più pericolosi d’Italia potesse girare impunito lascia perplessi. Per fortuna le nostre forze dell’Ordine sono straordinarie, un esempio per l’intera comunità. La lotta alla criminalità organizzata è una delle priorità di questo governo e testimonia in maniera importante la presenza dello Stato per garantire la sicurezza dei cittadini”, afferma il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

“Dopo la cattura di oltre 108 latitanti dal 2023, tra cui super boss ricercati da anni come Matteo Messina Denaro, con l’arresto del boss della camorra Roberto Mazzarella questo governo infligge un altro durissimo colpo alla mafia e alla criminalità organizzata. Complimenti alle forze dell’ordine e alla magistratura per questo risultato. Fratelli d’Italia va avanti con determinazione sulla strada della legalità e della lotta senza quartiere a tutte le mafie”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia, Sara Kelany.