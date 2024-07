“Anche quest’anno Fratelli d’Italia ricorda il sacrificio e l’opera di Paolo Borsellino. Sono passati 32 anni ma il suo messaggio di determinazione e spirito di servizio è più che mai attuale, a difesa della sicurezza dei cittadini e della legalità”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, nell’ambito dell’iniziativa del partito “Parlate di mafia”, che si svolge oggi a Catania.

“Poter parlare di mafia oggi significa parlare di una mafia diversa, non più autoctona, ma che si estende anche al Nord, verso l’Europa. Quindi bisogna continuare a parlarne per spiegarne le sue evoluzioni e capire come contrastarla, partendo dal grande amore che hanno dimostrato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Sallemi.

“Siamo felici e orgogliosi che questa terza edizione di ‘Parlate di mafia’ sia arrivata a Catania all’interno di un contesto territoriale dove si sono registrate alcune importanti novità. Mi riferisco a ‘Liberi di scegliere’, progetto del presidente del tribunale dei minori, Roberto Di Bella, che ha sottratto 150 minorenni alla criminalità mafiosa, e mi riferisco al nuovo regolamento sull’utilizzo dei beni confiscati alla mafia approvato dall’amministrazione comunale quando ero sindaco di Catania e successivamente con Trantino sindaco”, conclude il senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese.