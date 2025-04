Mafia: minacce a Delmastro non fermeranno azione del governo

“Le parole dei boss che vorrebbero far saltare in aria il sottosegretario Andrea Delmastro dimostrano che il lavoro che sta compiendo contro la criminalità organizzata va nella direzione giusta. Esprimo ad Andrea Delmastro la piena solidarietà di tutti i senatori di Fratelli d’Italia, certi che queste parole saranno un ulteriore stimolo per il suo straordinario impegno”. Lo dichiara in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.

“Gli attacchi a Giorgia Meloni e le minacce al sottosegretario Delmastro, verso cui esprimiamo completa vicinanza e solidarietà, di alcuni camorristi in carcere e contenute in due relazioni di servizio del Dpa, diffuse oggi dalla stampa, confermano quanto efficace e decisa sia l’azione del governo nel contrasto e nella repressione della criminalità organizzata. Tutto ciò è merito delle politiche messe in campo finora dal governo Meloni e da Fratelli d’Italia, che rispetto alla sinistra ha portato a un cambio di passo riguardo al passato quando, come dicono gli stessi malavitosi, le organizzazioni mafiose godevano di ben altro trattamento. Continueremo lungo la strada finora tracciata tenendo fede all’impegno preso con gli elettori, quello di una lotta alla mafia senza sconti”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

«’Delmastro deve saltare in aria’: solidarietà e vicinanza a Giorgia Meloni ed Andrea Delmastro per i nemici che si stanno facendo nella criminalità organizzata, come emerge dalle minacce di cui sono fatti oggetto, rivelate in un articolo de ‘Il Fatto Quotidiano’ di oggi. L’ottimo lavoro di Delmastro per portare sempre più legalità negli istituti penitenziari mette evidentemente in crisi le mafie», aggiunge in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

«Frasi come ‘Quando c’era il Governo di sinistra eravamo tutti aperti e facevamo quello che volevamo’ e ancora ‘Il sistema carcerario è fallito da anni e adesso avete intenzione di ripristinarlo? Non ce la farete mai’ – sottolinea Donzelli – parlano da sole e dimostrano che siamo sulla strada giusta. La sinistra che quotidianamente attacca Delmastro e il governo Meloni, secondo quanto emerge nell’articolo de ‘Il Fatto’, quando governava era evidentemente molto apprezzata dai camorristi. Parole che dimostrano ancora una volta che un netto cambiamento di rotta era necessario. Il governo Meloni lo ha messo in atto: – conclude – il lavoro che sta facendo per portare sempre più legalità negli istituti penitenziari sta producendo ottimi effetti».