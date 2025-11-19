Mafia: pdl Colosimo svolta decisiva per allontanare giovani da ambienti criminali

“Chi nasce in una famiglia mafiosa non deve essere condannato a seguire la stessa strada. Lo Stato ha il dovere di intervenire per proteggere chi vuole rompere con la cultura criminale, offrendo alternative concrete e sicure, anche contro la volontà dei genitori, se necessario. Ecco perchè il presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, ha presentato una proposta di legge alla Camera e al Senato per proteggere i giovani cresciuti in famiglie mafiose. È una norma che mette al centro la libertà di scelta e la possibilità di un futuro diverso. L’obiettivo è allontanare i giovani da ambienti criminali, tutelarli e offrirgli nuove opportunità.

La proposta prevede la limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale e l’affidamento dei ragazzi a servizi sociali, comunità o famiglie in altre Regioni. Sono incluse anche le mogli dei mafiosi che decidono di recidere il legame. Con questo provvedimento, si punta a colmare un vuoto normativo, rafforzando l’efficacia dei provvedimenti civili e ampliando la tutela anche a giovani fino a 25 anni che scelgano di prendere le distanze da ambienti mafiosi”. Lo dichiara Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera e Capogruppo in commissione Antimafia.