Mafia: solidarietà al procuratore Caramanna

“Solidarietà e vicinanza umana e politica al procuratore Caramanna, minacciata dalla mafia per il suo impegno a difesa dei minori. La battaglia portata avanti dalla procura di Palermo, come quella della procura di Catania, a tutela dei figli dei boss mafiosi non può non essere combattuta con forza. L’impegno di magistrati come la Caramanna danno speranza alle nuove generazioni, perché la mafia non è un destino ineluttabile e difendere chi vuole e deve affrancarsi dai contesti criminali è l’unica via per togliere alle mafie un futuro. Questo disegno si iscrive peraltro pienamente nell’approccio che il governo Meloni sta adottando per combattere la criminalità minorile. Le minacce subite dal procuratore sono il segno tangibile del fatto che ha colpito nel segno e in questa battaglia potrà sempre contare sul sostegno di tutti noi”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany.