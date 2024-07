“L’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi è il giusto riconoscimento nei confronti di un uomo che è stato uno dei protagonisti della storia della nostra Nazione e che anche in quel territorio ha costituito un riferimento significativo non solo in ambito politico, ma anche in ambito imprenditoriale e sociale”.

Lo dichiara il Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti On. Galeazzo Bignami (FdI).