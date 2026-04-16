Maltempo: decreto dà risposte concrete a territori colpiti

“L’approvazione alla Camera del decreto Maltempo rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i territori duramente colpiti dagli eventi meteorologici degli ultimi mesi. Il provvedimento introduce misure urgenti per fronteggiare le emergenze e rafforzare gli interventi di protezione civile, includendo anche situazioni critiche come la frana di Niscemi. Si tratta di un primo passo importante per garantire sicurezza, sostegno alle comunità e ripristino delle infrastrutture.

Adesso è fondamentale proseguire rapidamente l’iter al Senato, per rendere operative nel più breve tempo possibile le misure previste. Continua il nostro impegno sui territori passando dalle parole ai fatti con interventi concreti e tempestivi per i cittadini e i territori coinvolti”. Lo dichiara in una nota il deputato siciliano di Fratelli d’Italia, Francesco Ciancitto.

“Con l’approvazione del mio emendamento al decreto Alluvioni diamo una risposta concreta ai comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici delle ultime settimane, consentendo loro di operare con maggiore serenità in una fase di grande difficoltà. Nel dettaglio, per gli enti locali interessati, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa degli eventi meteorologici del 2026, viene prorogato al 31 maggio 2026 il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2025, inizialmente fissato al 30 aprile.

Si tratta di una misura di buon senso che nasce anche dalle sollecitazioni di Anci e di diversi Comuni duramente colpiti dal maltempo. In momenti come questi, è fondamentale alleggerire gli adempimenti burocratici per consentire alle amministrazioni locali di concentrarsi sulle emergenze e sul sostegno alle comunità. Continuerò a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione affinché ai territori colpiti siano garantiti tutti gli strumenti necessari per superare questa fase critica”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Elisabetta Lancellotta.