Maltempo: plauso al governo per il tempestivo intervento a sostegno delle aree colpite

“Esprimo il mio plauso al ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e a tutto il governo per la dichiarazione dello stato di emergenza per dodici mesi a seguito degli eventi meteorologici straordinari che hanno interessato l’Emilia-Romagna a partire dal 17 ottobre. Con questo intervento si garantiranno risorse immediate, pari a 15 milioni di euro, per affrontare le urgenze e le priorità dei territori e dei cittadini colpiti da questa calamità”. Lo dichiara Michele Barcaiuolo, senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per l’Emilia-Romagna.

“L’impegno del Governo a stanziare ulteriori fondi – prosegue Barcaiuolo – è in linea con le misure già adottate per le precedenti situazioni di emergenza e dimostra vicinanza alle esigenze del territorio. Si tratta di una risposta economica significativa, ma anche una manifestazione tangibile di responsabilità verso la nostra comunità e le istituzioni locali. Grazie al lavoro del Dipartimento della Protezione Civile, che opererà con ordinanze da adottare, acquisita l’intesa della Regione, in deroga a ogni disposizione vigente, confidiamo in una gestione efficace e rapida delle risorse e delle misure necessarie per il ripristino e la messa in sicurezza delle aree colpite”.

“L’ulteriore stanziamento di 12 milioni di euro per garantire l’integrale copertura all’erogazione degli acconti, da qui a fine esercizio 2024, per la platea interessata dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 17 settembre nel territorio delle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, conferma l’impegno del governo nel sostenere l’Emilia-Romagna in questi momenti difficili. Questi fondi si sommano ai 20 milioni di euro già assegnati a settembre: confidiamo che le istituzioni locali completino presto la ricognizione delle spese necessarie, per consentire ulteriori interventi qualora se ne presentasse l’esigenza», conclude Barcaiuolo.

“Con il riconoscimento dello stato di emergenza e le risorse erogate che sono del tutto adeguate ed in linea con tutti i precedenti stanziamenti di stato di emergenza. Anzi, forse anche un pò superiori, segno di una grande sensibilità nei confronti del dramma che sta vivendo la nostra regione. Ovviamente l’auspicio è che la Regione Emilia Romagna ponga in essere tutti gli interventi indispensabili per evitare che fatti analoghi si ripetano, partendo proprio da una maggiore attenzione e cura del territorio”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei.