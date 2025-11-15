Manovra: emendamento FdI pone fine a disparità su sanatorie

“Grazie a un emendamento di Fratelli d’Italia moltissime persone che erano rimaste escluse dalla sanatoria del 2003, nonostante avessero gli stessi requisiti di chi ne aveva beneficiato, potranno mettersi in regola con lo Stato. Fratelli d’Italia interviene con questa misura per porre fine a una disparità di trattamento insensata e discriminatoria per i cittadini, causata in molti casi dall’inerzia di alcune Regioni che non recepirono allora per tempo la normativa nazionale. Chiaramente la riapertura non riguarderà le costruzioni che si trovano in aree rosse né chi ha costruito senza avere titolo abitativo valido. Come sempre dimostriamo di essere dalla parte dei cittadini con equilibrio e responsabilità”. Lo dichiara il deputato e capogruppo in commissione Finanze di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo.