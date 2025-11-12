Manovra: governo tutela ceto medio e lavoratori

“Le parole del viceministro Maurizio Leo riportano chiarezza e serietà nel dibattito sulla Legge di Bilancio. I numeri parlano chiaro: la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35 al 33% interessa oltre 10 milioni di contribuenti, e circa tre quarti di essi dichiara redditi inferiori a 50mila euro. Altro che misura per i ricchi, si tratta di un intervento concreto e calibrato sul ceto medio e sui lavoratori che ogni giorno tengono in piedi il Paese.

Il Governo Meloni sta portando avanti una riforma organica, graduale e sostenibile del sistema tributario, nel solco della delega fiscale votata dal Parlamento. Dopo la riduzione del cuneo fiscale e il taglio dell’aliquota per i redditi fino a 28mila euro, oggi si continua a dare ossigeno a chi lavora e produce, senza squilibri e nel pieno rispetto della progressività dell’imposta.

Le opposizioni, la cui proposta migliore è la patrimoniale, provano a screditare la manovra parlando di privilegi per pochi, ma le cifre smentiscono ogni propaganda. Tra Irpef e decontribuzione, sono stati destinati oltre 21 miliardi di euro a favore dei redditi medio-bassi, pari a un punto di PIL: il più ampio intervento redistributivo degli ultimi anni”. Lo dichiara Antonella Zedda, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia al Senato.