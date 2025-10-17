Manovra: investimento record su famiglie e natalità

“La Legge di Bilancio conferma ancora una volta l’impegno concreto del Governo Meloni a sostegno della famiglia, della natalità e della genitorialità. Con 1,6 miliardi di euro, superando anche le già significative manovre precedenti, si mette in campo un pacchetto organico e strutturale di misure che guardano al futuro della Nazione. Dalla revisione dell’Isee al potenziamento dei congedi parentali, dagli incentivi per i datori di lavoro che assumono mamme con tre figli al sostegno ai caregiver e alla stabilizzazione dei fondi per i centri estivi. Il Governo dimostra con i fatti che la famiglia è al centro della sua agenda. Ringrazio il Ministro Eugenia Roccella per il lavoro serio e coerente portato avanti a tutela delle famiglie italiane: difendere la famiglia significa difendere il cuore sociale e demografico dell’Italia”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, responsabile del Dipartimento Famiglia e valori non negoziabili del partito, Maddalena Morgante.