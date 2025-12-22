Manovra: Italia modello di eccellenza in gestione conti pubblici

“Oggi il governo Meloni ha messo in campo una manovra che rappresenta una vera svolta storica per l’Italia, in particolare per le nostre regioni meridionali. Grazie a questo intervento, usciremo dalla procedura di infrazione un anno prima del previsto, liberando così la nostra economia dai vincoli che l’hanno ingessata. Questa manovra non solo favorirà una crescita sostenibile, ma destinerà risorse fondamentali a settori cruciali come la natalità, l’istruzione, l’industria e la sanità.
Siamo qui per scrivere una nuova pagina di storia per il nostro Paese, migliorando concretamente la qualità della vita degli italiani e rafforzando la nostra presenza in Europa. Abbiamo mantenuto sotto controllo indicatori vitali come lo spread sotto i 70 punti e il rapporto deficit/Pil sotto il 3%, risultati che segnano un vero record nella recente storia economica italiana. Siamo fieri di presentare una legge di bilancio capace di elevare la nostra posizione nei rating internazionali, destinando risorse vitali a quei servizi essenziali che il nostro popolo merita”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Liris, relatore della manovra di Bilancio