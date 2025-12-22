Manovra: Italia modello di eccellenza in gestione conti pubblici

“Oggi il governo Meloni ha messo in campo una manovra che rappresenta una vera svolta storica per l’Italia, in particolare per le nostre regioni meridionali. Grazie a questo intervento, usciremo dalla procedura di infrazione un anno prima del previsto, liberando così la nostra economia dai vincoli che l’hanno ingessata. Questa manovra non solo favorirà una crescita sostenibile, ma destinerà risorse fondamentali a settori cruciali come la natalità, l’istruzione, l’industria e la sanità.

Siamo qui per scrivere una nuova pagina di storia per il nostro Paese, migliorando concretamente la qualità della vita degli italiani e rafforzando la nostra presenza in Europa. Abbiamo mantenuto sotto controllo indicatori vitali come lo spread sotto i 70 punti e il rapporto deficit/Pil sotto il 3%, risultati che segnano un vero record nella recente storia economica italiana. Siamo fieri di presentare una legge di bilancio capace di elevare la nostra posizione nei rating internazionali, destinando risorse vitali a quei servizi essenziali che il nostro popolo merita”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Liris, relatore della manovra di Bilancio

“La promozione di questa manovra da parte della Commissione Europea, delle agenzie di rating, la classifica dell’Italia sull’export – che quest’anno ha superato il Giappone – e le dichiarazioni del presidente di Confindustria dimostrano che la manovra piace. Non solo, cresce anche la fiducia degli elettori per questo governo. E’ chiaro, dunque, che le opposizioni che sbraitano con toni catastrofisti, dimostrano solo di essere totalmente fuori dalla realtà.

La verità è che questa manovra di bilancio rappresenta una scelta di campo chiara e coraggiosa, in cui il governo concilia responsabilità finanziaria e crescita. Con particolare attenzione alla tutela dei cittadini, della famiglia e della natalità. Ma anche con interventi per le imprese, per l’agricoltura e con stanziamenti record per la sanità. A fine legislatura, infatti, le risorse aggiuntive sul settore sanitario saranno 30 miliardi complessivi. Oltre tutte le fake news i risultati tangibili sono incontrovertibili e dimostrano all’Europa e al mondo che del governo Meloni ci si può fidare”, afferma la senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Ambrogio, componente della commissione Bilancio.