Manovra: Ocse promuove legge di Bilancio. Disastri Pd-M5s alle spalle

“Continuano le buone notizie per l’economia italiana. L’Ocse promuove la legge di Bilancio varata dal governo Meloni, che grazie al taglio strutturale del cuneo fiscale garantirà più soldi in busta paga ai lavoratori, sostenendo così i consumi e allo stesso tempo facilitando le assunzioni delle imprese. Un’ulteriore spinta all’occupazione che, come ha attestato l’Istat qualche giorno fa, continua a macinare record. Ma quello che ci rende ancora più orgogliosi sono le previsioni di crescita del Pil, che per l’Ocse è superiore sia a quello di Francia e di Germania. Con Fratelli d’Italia i disastri del Pd e del M5S sono alle spalle, gli sprechi e il clientelismo è finito, così come avevamo promesso agli italiani”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Anche stamane arrivano dati positivi sull’andamento dell’economia italiana, che continua a correre. Dati inconfutabili che danno lo spread ai minimi da tre anni. Incassiamo, inoltre, il placet da parte dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo sulla manovra finanziaria, che permette di guardare con fiducia ai nostri conti e al rilancio economico ed occupazionale del nostro Paese. E questo grazie a politiche lungimiranti messe in campo dal governo Meloni che guarda a famiglie, imprese e lavoratori. Dopo i dati di ottobre diffusi dall’Istat, con l’occupazione in salita e il tasso di disoccupazione che scende, questo governo è incoraggiato a proseguire con determinazione il lavoro sino ad oggi condotto, per guardare con sempre maggiore ottimismo alla stabilità della nostra Nazione. Alla sinistra che sperava nella debacle, rispondiamo con i fatti”, aggiunge Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.