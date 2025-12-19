Manovra: riserve auree sono degli italiani, vittoria FdI

“La Commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento alla Legge di Bilancio con il quale si afferma che le 2452 tonnellate di riserve auree italiane appartengono al Popolo Italiano, mettendole al riparo da qualsiasi manovra che in futuro possa intaccare questo patrimonio frutto del lavoro degli Italiani che oggi vale circa 290 miliardi, e che Romano Prodi voleva vendere nel 2007, quando valeva sette volte di meno.

Oggi arriva a compimento una battaglia storica di Fratelli d’Italia. Già nel 2014 Giorgia Meloni insieme a tutti i deputati di Fratelli d’Italia, presentò un ordine del giorno, nel 2019 ci fu una mozione di Giovanbattista Fazzolari con tutti i senatori. Oggi affermiamo questo principio, mettendo peraltro l’Italia sulla stessa linea della Francia e di molte altre nazioni. Sorprende che da sinistra ci sia la contrarietà a difendere questo patrimonio del popolo italiano”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.