Manovra: seria e responsabile, numeri smentiscono la sinistra

“Sento molte falsità in queste ore su Sanità e legge di Bilancio. E allora facciamo ancora più chiarezza: +6,4 miliardi per la Sanità in due anni (+2,37 miliardi nel 2025 e +4,12 miliardi nel 2026). Record della storia d’Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi nel 2026. Questi i numeri. Il resto sono mistificazioni”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“La fiducia riposta dai mercati nella manovra presentata ieri dal ministro Giorgetti è confermata dallo spread tra Btp e Bund che oggi apre in calo, raggiungendo i livelli più bassi dal novembre 2021. Una legge di bilancio seria e responsabile, pensata per sostenere i redditi medio-bassi e che, come promesso, rende strutturali alcune delle misure introdotte dal governo Meloni. Il motore delle risorse messe in campo, che sfiorano i 30 miliardi lordi di euro, è soprattutto frutto del record storico raggiunto dall’occupazione che ha portato ad un incremento significativo delle entrate fiscali. L’ottimismo con cui i mercati – scevri da qualsiasi condizionamento politico – hanno accolto la manovra voluta dal centrodestra, guidato da Fratelli d’Italia, smentisce le solite previsioni catastrofiche di chi, a sinistra, critica senza fondamento il lavoro del governo Meloni per il proprio personale tornaconto elettorale”, afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.