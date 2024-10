Manovra: su accise Schlein mente senza pudore

“Su accise Schlein sempre più fuori dalla realtà. Accusa la premier Meloni di mentire sulle accise ma l’unica che mente su questo tema è proprio lei. Vale la pena ricordare alla smemorata Schlein che tutte le proposte di legge Pd, comprese quelle a firma Schlein, che comportano costi prevedono come coperture finanziarie, a volte miliardarie, l’intervento sui SAD (sussidi ambientali dannosi). Tra questi la voce principale è proprio l’aumento delle accise sul gasolio. Quindi la segretaria del Pd spieghi agli italiani se sta mentendo oggi, che dichiara di essere contraria all’aumento delle accise sul gasolio, o se mentiva ieri quando le prevedeva a copertura per esempio delle spese sanitarie. L’unica certezza è che Schlein mente senza pudore sperando che gli italiani siano troppo stupidi per capirlo”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.