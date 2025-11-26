Manovra: via libera Ue certifica credibilità Italia

“Il via libera dell’Unione Europea alla Legge di Bilancio rappresenta un passaggio fondamentale e un riconoscimento politico di grande valore. Bruxelles promuove i conti dell’Italia e certifica la solidità delle scelte compiute dal governo Meloni, scelte improntate alla responsabilità, alla prudenza e alla difesa del potere d’acquisto delle famiglie.

È un risultato che conferma la serietà del lavoro svolto in questi anni e la capacità dell’Italia di presentarsi in Europa con una linea credibile e coerente. Il buongoverno di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia ha restituito autorevolezza alla Nazione, riportandola al centro del dialogo europeo dopo anni di instabilità e sfiducia.

Questa manovra sostiene lavoratori, imprese, famiglie, natalità e servizi essenziali, mantenendo gli impegni presi e dimostrando che si può coniugare responsabilità dei conti pubblici e attenzione all’Italia reale. Il giudizio dell’Ue è un rafforzamento ulteriore della nostra azione e un incentivo a proseguire con determinazione lungo la strada intrapresa”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Simona Petrucci.