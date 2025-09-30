Marche: vittoria Acquaroli conferma buongoverno del centrodestra

“Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro”. Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Complimenti a Francesco Acquaroli, la sua vittoria è quella di un centrodestra che con i fatti, con i risultati alla mano, dimostra il suo buon governo. Sconfitto chi aveva condotto una campagna elettorale contro Giorgia Meloni e il suo governo, strumentalizzando anche una tragedia come quella di Gaza. I marchigiani hanno scelto di continuare con Francesco Acquaroli, dando fiducia a chi in questi ha fatto delle Marche un modello”, afferma il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per la netta vittoria di Francesco Acquaroli alle elezioni regionali nelle Marche. Gli elettori hanno riconosciuto e premiato il lavoro serio, instancabile e concreto che in questi anni ha saputo svolgere al servizio della sua comunità. Con la sua guida la Regione ha conquistato un ruolo da protagonista, capace di valorizzare le proprie eccellenze e di aprirsi con forza a nuove opportunità di sviluppo.

Questa riconferma è la dimostrazione che il buongoverno paga e che i cittadini sanno distinguere chi lavora con passione e determinazione per il bene comune, spazzando via le polemiche sterili e infondate di sinistre capaci solo di creare confusione incapaci di una proposta politica valida. A Francesco vanno i miei complimenti più sinceri e l’augurio di buon lavoro per continuare, con la stessa energia, a scrivere una nuova pagina di crescita e speranza per le Marche e per l’Italia”, conclude il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Elisabetta Gardini.