Marina Militare: custode e garante interessi nazionali

“La Giornata della Marina che celebriamo oggi e’ per me un’importante occasione per ringraziare uomini e donne in divisa che, spesso lontani da casa e dai propri affetti, con dedizione e sacrificio vegliano sulla sicurezza dei nostri mari e della collettivita’. Custodi e garanti degli interessi nazionali, a loro va la nostra profonda riconoscenza per l’impegno silenzioso con cui rappresentano l’Italia e per i valori e lo spirito di servizio che incarnano ogni giorno. A tutti voi, buona Giornata della Marina”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.