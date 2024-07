Materie prime: provvedimento colma vuoto normativo

“Sono stati votati ieri in Commissione Attività Produttive gli emendamenti per il Dl Materie prime critiche di cui sono relatrice. Il decreto si pone nel solco degli obiettivi definiti dal Regolamento europeo che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile. Il provvedimento colma un vuoto normativo sulle modalità di approvvigionamento e di produzione delle materie critiche, che oggi sono sempre più fondamentali nel mercato globale delle nuove tecnologie.

Tra l’altro, va tenuto in estrema considerazione che la Cina è oggi il Paese che detiene oltre il 50 per cento del controllo su questo mercato, sia in produzione che trasformazione, affermandosi anche come leader nel comparto del riciclo con le tecnologie del recupero. Pertanto, diventa fondamentale che anche l’Italia e l’Europa si dotino di normative volte al sostegno di queste produzioni e che queste siano sostenute da iter autorizzativi che abbiano tempi certi per la definizione e l’autorizzazione dei progetti, creando quindi un quadro regolatorio chiaro ed una mappatura aggiornata e puntuale”.

Lo afferma Beatriz Colombo, deputato di Fratelli d’Italia.