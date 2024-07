Maternità surrogata: reato universale contro business esecrabile

“Con il via libera della commissione Giustizia del Senato al disegno di legge che introduce il reato universale di maternità surrogata, fortemente voluto da Fratelli d’Italia e da Giorgia Meloni, diciamo basta al business esecrabile di commercializzazione del corpo femminile e di bambini. Con questo provvedimento, che era stato già approvato alla Camera, volto ad arginare il turismo procreativo, condanniamo senza indugio alcuno tali pratiche, attraverso cui bambini e donne vengono trattati alla stregua di merci. Sappiamo bene purtroppo il ricorso ad esse sia in vertiginoso aumento, diventando un vero e proprio giro d’affari legale, in tutto il mondo, mentre in Italia questo commercio è fortunatamente bandito. Ed è proprio da qui che è nata l’esigenza, sempre più avvertita in ambito nazionale ed internazionale, di condannare la diffusione di tali riprovevoli pratiche. Il provvedimento, che dovrà ora essere calendarizzato, è il risultato di una battaglia di civiltà e libertà, per cui sempre ci batteremo”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Si rafforza il rispetto per le donne e si ribadisce la contrarietà ad ogni forma di mercificazione dei bambini. È una legge laica e giusta che ha avuto anche una importante eco dal mondo cattolico e che pone un limite ad una pratica disumana che non può essere considerata un diritto”.

Aggiunge il copresidente del gruppo ECR al Parlamento europeo Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia