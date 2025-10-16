Maturità: riforma esalta il valore del merito

“Con questa riforma abbiamo scelto di mettere al centro la persona, di superare una visione puramente nozionistica dell’istruzione, e di restituire pieno valore al percorso di crescita di ciascun ragazzo e di ciascuna ragazza. A chi contesta il termine maturità, a chi lo considera superfluo, ridondante o simbolico, rispondiamo con fermezza: questa non è una questione di parole, ma di valori. Abbiamo scelto ‘maturità’ perché l’esame non misura solo ciò che si sa, ma chi si è diventati. È la prova della crescita, della responsabilità, dell’autonomia e della capacità di affrontare la vita con giudizio e consapevolezza. Perché maturità non significa soltanto sapere, ma saper essere. Significa responsabilità, equilibrio, autonomia, rispetto.

Chi attacca il termine non attacca un nome, ma la centralità della formazione della persona, e noi su questo principio non arretriamo di un passo. Comprendo che, per alcune forze di opposizione, questi possano sembrare concetti distanti dal loro modo di intendere la scuola. Ma per il governo Meloni, e per il ministro Valditara, il cuore di questa riforma è proprio questo: restituire centralità alla persona, restituire dignità al valore educativo della scuola”. Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo, componente la commissione Cultura a Palazzo Madama e vice responsabile nazionale del Dipartimento Istruzione del partito.