Medio Oriente: gioia per liberazione ostaggi, Italia in prima fila per la pace

“Quella che oggi stiamo vivendo è una giornata storica. Dopo due anni tornano a casa, finalmente, tutti gli ostaggi israeliani rapiti dai terroristi di Hamas. E’ la fine di un incubo, che è stato possibile grazie al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed a tutti coloro che hanno sempre creduto e lavorato per la pace. Tra questi c’è l’Italia, il nostro governo, che fin dall’inizio, grazie a Giorgia Meloni, ha saputo da quale parte stare. Dalla parte dell’Occidente, dei valori della libertà e della democrazia.

Adesso c’è un altro passo da compiere, consolidare il percorso di pace garantendo il cessate il fuoco e avviando la ricostruzione. Anche qui l’Italia è in prima fila, con il Presidente Meloni che ha già dato la piena disponibilità della nostra Nazione a contribuire con gli altri Paesi per creare un futuro di pace e di stabilità per l’intera area del Medio Oriente”. Lo dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.

“Finalmente gli ostaggi tornano a casa, una bellissima notizia che ci commuove e ci riempie di gioia. Il 7 ottobre ha riaperto una ferita che non potrà mai rimarginarsi: quello che viene raggiunto è un risultato straordinario frutto del lavoro della diplomazia internazionale che ha prodotto il piano di pace voluto dal Presidente Usa Donald Trump.

Oggi è una giornata storica ma ci auguriamo che questa vittoria di Israele sia soltanto il primo passo di una pace stabile e duratura nel Medio Oriente con il riconoscimento reciproco e di tutta la comunità internazionale, di Israele e della Palestina: due popoli e due stati in sicurezza, pace e liberi dal terrorismo. L’Italia sosterrà con forza questo processo, grazie all’autorevolezza e alle capacità apprezzate in tutto il mondo del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.