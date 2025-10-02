Medio Oriente: governo lavora per la pace

“Siamo fieri di quanto fatto dal governo Meloni sul Medio Oriente. In questi ultimi due anni i rapporti intessuti con Israele hanno reso possibili gli aiuti a Gaza e portare in Italia tanti bambini palestinesi per essere curati e assistiti. L’Italia ha portato più aiuti in terra di Palestina che tutte le altre nazioni europee messe insieme.

Il nostro governo, dopo il 7 ottobre, ha difeso Israele nel suo diritto ad esistere mentre Hamas si è dimostrata la peggiore piaga per arrivare al riconoscimento dello Stato di Palestina. Siamo fieri anche della posizione tenuta dall’esecutivo sulla missione di Flotilla perché ne abbiamo tutelato i componenti, cosa che avrebbe meritato più riconoscimenti che critiche.

Ci troviamo di fronte ad un piano di pace approvato da dalla Lega Araba e da altri paesi arabi non ostili ad Israele, oltre che da Gran Bretagna, Francia e Germania e la stessa Hamas sta riflettendo se approvarlo. Questo lo dico perché solo la nostra opposizione di sinistra, che dimostra di virare sempre più a sinistra, si è astenuta su ciò, mentre noi ribadiamo con forza di essere fieri dell’operato del nostro governo”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Il piano di pace israelo-palestinese, promosso dagli Stati Uniti e condiviso da tutti i principali attori internazionali rappresenta oggi un raro e importante punto di convergenza per avviare un percorso di stabilità in Medio Oriente. Eppure, nonostante questo consenso larghissimo e trasversale la sinistra italiana ha scelto di non sostenere le risoluzioni presentate dalla maggioranza, astenendosi in Parlamento. In questi giorni il governo italiano ha annunciato l’accoglienza di 200 bambini palestinesi che riceveranno cure mediche nel nostro Paese, ieri l’Italia è stata anche la prima nazione ad aprire un corridoio per i ricercatori ed è, dal 7 ottobre 2023, tra gli Stati che più hanno aiutato il popolo palestinese. Eppure, la sinistra continua ad alimentare piazze di protesta con informazioni pretestuose, spesso errate o addirittura false. Manifestazioni che in più occasioni si sono trasformate in episodi di guerriglia urbana, con slogan che accusano il governo di complicità con Israele, con l’esaltazione della Spagna – che pure ha compiuto scelte del tutto simili a quelle italiane, come il ritiro della nave militare Furor – e con la diffusione della menzogna secondo cui l’Italia venderebbe armi a Israele”, aggiunge il senatore Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri e Difesa.

“Il riconoscimento dello Stato di Palestina non è in discussione sul ‘se’, ma sul ‘quando’: compierlo ora, mentre Hamas controlla ancora Gaza e trattiene ostaggi, significherebbe compromettere la pace invece che favorirla. La nostra posizione è chiara: liberazione di tutti gli ostaggi ed esclusione di Hamas da qualsiasi ruolo di governo sono condizioni irrinunciabili. Fratelli d’Italia sostiene con convinzione una linea di fermezza contro il terrorismo, responsabilità verso la popolazione civile ed equilibrio diplomatico per la costruzione di due Stati che possano vivere fianco a fianco”, conclude il deputato Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari Esteri.