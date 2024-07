Medio Oriente: incontro Meloni-Herzog conferma ruolo primario Italia

“L’incontro di oggi tra il presidente del Consiglio Meloni e il presidente d’Israele Herzog sottolinea il ruolo primario dell’Italia a livello internazionale e il lavoro costante che il nostro esecutivo continua a svolgere per cercare una soluzione in Medio Oriente. E’ chiaro che l’obiettivo nostro è di arrivare a una soluzione di due popoli e due Stati ma è altrettanto chiaro che per arrivare a questo importante obiettivo devono esserci delle condizioni, come il rilascio degli ostaggi, che ad ora non ci sono. Nonostante le molte difficoltà siamo certi che il nostro governo continuerà anche l’attività di assistenza umanitaria come ha sempre fatto con il progetto Food for Gaza che ha permesso assistenza alle persone più deboli colpite da questo terribile conflitto nato dopo l’ attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre scorso”.

Lo afferma Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri della Camera.