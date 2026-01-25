Medio Oriente: indagato filo Hamas a convegno Pd, Schlein chiarisca

“Che la sinistra avesse “simpatia” per i pro-Pal, a noi era chiaro da tempo. L’evento poi a firma Pd del 22 gennaio organizzato nella sala Berlinguer della Camera, in cui era seduto accanto a D’Alema, uno degli uomini di Hannoun, Abu Omar, ha sciolto ogni dubbio. Abu Omar, infatti, risulta essere iscritto nel registro degli indagati per il reato 270 bis che punisce, tra l’altro, l’organizzazione di associazioni finalizzate al terrorismo. Risulta Abu Omar uno dei protagonisti della maxi inchiesta Domino sulla cupola di Hamas in Italia. Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione e aspettiamo che la Schlein, faccia sapere agli italiani da che parte sta il partito che presiede: con l’Occidente o con i suoi nemici? Su questo attendiamo chiarimenti, perché è inquietante pensare di rappresentare una parte del Paese stando accanto a terroristi e contemporaneamente invocare più sicurezza”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, responsabile del Dipartimento immigrazione del partito.

“Il Pd non perde il vizio. Da Hannoun ad Abu Omar è un attimo. L’importante per la sinistra è riceverli nelle istituzioni. Dopo il silenzio su Hannoun anche su questo faranno finta di nulla? Bene ha fatto la collega della Camera, Sara Kelany, ad annunciare un’interrogazione parlamentare”, aggiunge la senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli.