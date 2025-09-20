Medio Oriente: Schlein minaccia di bloccare Parlamento, parole gravi

“Sono molto gravi le parole di Elly Schlein di bloccare il Parlamento, di impedire i lavori parlamentari con la forza. Mi auguro che la segretaria del Pd chiarisca o smentisca queste dichiarazioni. In una fase politica così delicata, dove registriamo la presenza di un preoccupante e crescente clima di odio queste affermazioni rischiano di aggiungere ulteriori tensioni. Il Parlamento è il luogo della democrazia dove si esplica la sovranità dei cittadini e minacciare di bloccarlo è inaccettabile e pericoloso”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Le parole di Elly Schlein, di bloccare il Parlamento, confermano che per la sinistra Gaza è soltanto una bandierina, un’occasione per attaccare il governo Meloni. Respingiamo con fermezza le accuse del Pd perché il governo guidato da Giorgia Meloni è quello che più di tutti in Europa si sta impegnando nel garantire aiuti e sostegni alla popolazione di Gaza. A questo si aggiungono le iniziative sul piano diplomatico che il presidente Meloni ha intrapreso fin dall’inizio della crisi.

Le parole di Elly Schlein però non sono soltanto strumentali ma anche pericolose, perché in un momento politico caratterizzato da un clima di odio e di tensione minacciare di bloccare il Parlamento è oltremodo grave, rischiando di aggiungere ulteriori elementi di tensione. In questo momento è necessario senso di responsabilità e della misura. Invece, le dichiarazioni della segretaria del Pd confermano che a sinistra si antepone il proprio tornaconto politico al bene della Nazione e degli italiani”, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.