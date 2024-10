Medio Oriente: silenzio sinistra complice di aggressione ad agenti

“Ventiquattro feriti tra poliziotti e militari della Guardia di Finanza, lanci di bottiglie e bombe carta: questo il primo bilancio della manifestazione a Roma della sinistra radicale. Il Pd è ancora sicuro che questa sia “libertà di pensiero”? La sinistra è ancora convinta che questa sia “libertà di manifestazione”? Prima o poi riusciranno a prendere le distanze da chi manifesta con bombe carta e da chi aggredisce le forze dell’ordine?”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

“Ferma condanna per le vili aggressioni contro gli agenti di Polizia da parte dei cortei pro Palestina a Roma, vietati dalla questura, e da violenti incappucciati con lanci di sassi e pali contro le nostre forze dell’ordine, causando ben 24 feriti tra loro. Questo non è un corteo pro-Palestina, è un corteo contro Israele da parte di organizzatori che hanno già dichiarato apertamente di festeggiare il 7 ottobre e i massacri di vittime innocenti. Ribadiamo con fermezza che il governo Meloni sarà sempre dalla parte delle forze dell’ordine e contro ogni violenza. Non solo condanniamo tali efferatezze, ma aspettiamo che Schlein e compagni prendano una posizione chiara e netta, perché non è più accettabile questo silenzio, complice di tali violenze”, sottolinea Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.