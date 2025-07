Medio Oriente: vergognoso attacco pro Pal, solidarietà a Giornale e Libero

“Quanto accaduto oggi davanti alle sedi de Il Giornale e Libero è un episodio grave che non può essere sottovalutato. La protesta inscenata da Potere al Popolo, organizzazione nostalgica dei peggiori regimi sovietici, ha assunto toni intimidatori e aggressivi, puntando chiaramente a delegittimare due testate colpevoli, secondo loro, di aver raccontato fatti reali e documentati. Non possiamo permettere che nel nostro Paese si crei un clima ostile verso il giornalismo libero e indipendente, soprattutto da parte di chi vorrebbe imporre un pensiero unico usando la piazza come strumento di pressione politica. La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia, e chi la attacca mette in discussione le basi stesse della nostra convivenza civile. Ai giornalisti e agli operatori dell’informazione de Il Giornale e Libero va la mia totale solidarietà e il mio ringraziamento per il loro impegno quotidiano nel raccontare la realtà con coraggio e senza censure”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Un attacco gravissimo, addirittura messo in atto presentando delle vere e proprie liste di proscrizione con i volti dei giornalisti definiti ‘servi’ e rappresentati su dei volantini come dei poliziotti. Un vergognoso attacco alla libertà, prima ancora che al diritto di cronaca e critica: come sempre a sinistra sono abituati a dare lezioni sulla libertà di stampa solo quando i giornalisti la pensano come loro”, aggiunge in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.