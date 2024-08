Mef: complimenti a Perrotta, primo ragioniere dello Stato donna

“Faccio il più sincero in bocca al lupo a Daria Perrotta, nuovo Ragioniere Generale dello Stato, che già aveva brillato nel precedente ruolo di capo dell’ufficio legislativo del Mef. La sua nomina è l’ulteriore conferma che in Italia le donne riescono sempre più a sfondare il ‘tetto di cristallo’, accedendo ai più alti gradi dell’amministrazione affidandosi alle loro riconosciute capacità. Sono certo che la Ragioneria, guidata dalla dottoressa Perrotta con indiscutibile autorevolezza, continuerà ad essere un punto di riferimento per l’equilibrio dei conti pubblici, la responsabilità fiscale delle istituzioni, la difesa dell’interesse pubblico a un ordinamento fiscale equo ed efficiente”.

Lo dichiara Marco Osnato – deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito – salutando l’ascesa di Perrotta al vertice della Rgs. “Mi preme anche esprimere un sentito ringraziamento a Biagio Mazzotta, per l’integrità e la dedizione con cui ha prestato servizio”, aggiunge l’esponente di FdI rivolto al precedente Ragioniere Generale. “Siamo ancora molto scossi per la scomparsa di una persona dalle qualità straordinarie come il generale Graziano, ma Fincantieri continuerà ad avere un presidente di alto prestigio e notevole competenza: anche al dottor Mazzotta, dunque, i miei auguri più calorosi per il nuovo incarico”, conclude Osnato.

“Daria Perrotta è il primo Ragioniere dello Stato donna. Ed è stato nominata dal governo di Giorgia Meloni che sfonda così un altro tetto di cristallo. Il profilo della Perrotta, di altissimo livello, è la conferma della capacità del governo di premiare il merito, la competenza, la professionalità e riconoscere l’eccellenza. Alla Perrotta i migliori auguri di buon lavoro”, aggiunge Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.