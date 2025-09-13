Mercoledì 17 settembre Meloni, Salvini, Tajani ad Ancona con Francesco Acquaroli

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, saranno mercoledì 17 settembre ad Ancona, con Maurizio Lupi e Antonio De Poli e insieme ai leader locali dei partiti della coalizione di centrodestra, a sostegno del candidato alla Presidenza della Regione Marche, Francesco Acquaroli. L’appuntamento è alle ore 18 in piazza Roma.

I giornalisti, operatori e tecnici che intendono partecipare alla manifestazione dovranno inviare una richiesta di accredito via mail all’indirizzo [email protected], indicando nome, cognome, testata, recapito cellulare e allegando una copia del tesserino professionale o di un documento di identità. Le richieste dovranno pervenire entro le ore 20 di martedì 16 settembre.