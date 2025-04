Mercosur: Parlamento europeo approva emendamento Ecr contro l’accordo

“Oggi, nel corso della votazione sulla relazione annuale 2024 sull’attuazione della politica estera e di sicurezza, la Plenaria ha approvato l’emendamento da me proposto a nome del gruppo Ecr sull’accordo Ue-Mercosur”. È quanto dichiara in una nota Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia e Coordinatore Ecr in Commissione Agricoltura al Parlamento europeo.

“L’emendamento introduce una semplice presa d’atto della sottoscrizione dell’accordo, eliminando dal testo finale ogni giudizio favorevole. Non solo, con il testo approvato il Parlamento europeo «esprime preoccupazione riguardo alle conseguenze negative che questo potrebbe comportare per le norme di sostenibilità e di sicurezza dell’UE e per la competitività del settore agroalimentare dell’UE». Infine, si «sottolinea che il Parlamento è tenuto a esaminare se l’accordo soddisfa le norme di sostenibilità dell’Ue e rispetta il principio di reciprocità, prima di poter prendere in considerazione un’eventuale ratifica». Un pronunciamento chiaro che dà voce alle forti preoccupazioni di quasi tutti i settori del comparto agroalimentare e di cui ci auguriamo la Commissione vorrà tenere conto nel proseguo del percorso di ratifica”, conclude Fidanza.