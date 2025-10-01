Mezzogiorno: con Dipartimento Sud si rafforza azione del governo Meloni

“L’istituzione del Dipartimento per il Sud presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri assume un valore strategico: uno strumento utile di coordinamento e raccordo istituzionale che rafforza e conferma, ancora una volta, l’incisività dell’azione del governo Meloni e del sottosegretario Sbarra verso il Mezzogiorno”. La mirabile esperienza della struttura di missione della ZES unica, ha tracciato per le imprese del sud la via della semplificazione e dello sviluppo, e questa esperienza proseguirà a garanzia delle imprese che vogliono investire nelle regioni del mezzogiorno. Tutti gli indicatori dicono che le politiche per il sud hanno prodotto risultati concreti ed ancora maggiori ne produrranno nel futuro grazie ad un’azione organica e coordinata. Si tratta di scelte che non guardano solo all’oggi, ma che pongono basi solide per uno sviluppo strutturale e duraturo, capace di valorizzare le potenzialità del Sud e renderlo protagonista della crescita nazionale. Da zavorra ad opportunità”. Lo dichiara in una nota la responsabile di Fratelli d’Italia per le Politiche del Mezzogiorno, Carolina Varchi.